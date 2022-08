Orozco-Estrada dirige a la Sinfónica de Colombia en el “Mendelssohn Festival”

El director de la Orquesta Filarmónica de Viena, el celebrado maestro colombiano Andrés Orozco-Estrada, ha regresado al país. En esa ocasión para dirigir la integral de las cinco sinfonías que el compositor alemán Felix Mendelssohn escribió para orquesta completa.

Reconocido mundialmente, Orozco-Estrada estará en el podio al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en el ciclo de tres conciertos que se va a realizar en el Teatro Colón de Bogotá los días 26 y 27 de agosto, y el 2 de septiembre.

El ciclo de conciertos ha sido denominado “Mendelssohn Fest”, y es el primero de una serie anual de festivales. La idea a mediano y largo plazo de la Sinfónica Nacional de Colombia y del maestro Orozco-Estrada es la de reconocer y visibilizar la obra de diversos compositores que han marcado la historia de la música sinfónica.

De acuerdo con los organizadores, éste es un festival que en su primera versión comienza con la figura de Mendelssohn y que año tras año contará con un nuevo compositor, una nueva experiencia para el público y una nueva oportunidad de ampliar el conocimiento sobre la música sinfónica.

Antes de cada concierto, el que es y ha sido flamante director de la Filarmónica de Viena, la Filarmónica de Berlín, la Orquesta Nacional de Francia y la Sinfónica de Chicago -entre otras- compartirá con el público un ilustrativo contexto que enriquecerá la experiencia de escuchar y disfrutar cada una de las cinco sinfonías del compositor alemán.

Tras escribir 15 sinfonías para orquesta de cuerdas, Mendelssohn, un precoz prodigio de la composición, tenía tan sólo 15 años cuando escribió su primera sinfonía para orquesta completa y apenas 33 años cuando compuso la última.

Su música se caracteriza por conservar los modelos y las prácticas clásicas de Haydn, Mozart y Beethoven, al tiempo que incluye elementos fundamentales del romanticismo, el período musical que sucedió al clasicismo.

Descendiente de una familia judeo-alemana, Mendelssohn era un admirado compositor, pianista y director de orquesta. Estimado por Goethe, interpretó la “Pasión según San Mateo” de Bach, al que ayudó a redescubrir para regocijo de la historia de la música y la cultura.

La Orquesta Sinfónica ha invitado a participar en el Festival al Coro de Cámara Javeriano y al Coroncoro Ensamble Vocal, ambos dirigidos por la maestra Ana Paulina Álvarez, en la interpretación de la Segunda Sinfonía de Mendelssohn, obra que cerrará esta gala de la música de todos los tiempos en Bogotá.

Los organizadores del ciclo informaron que las entradas están disponibles en la taquilla del Teatro Colón y en Tuboleta. Además, anunciaron que el “Mendelssohn Pass” da la oportunidad de adquirir las boletas con un descuento especial.

El ciclo de conciertos en el Teatro Colón:

Viernes 26 de agosto, 7:30 p.m.

-Sinfonía No. 1 en do menor

-Sinfonía No. 4 en la mayor, op. 90 "Italiana"

Sábado 27 de agosto, 7:30 p.m.

-Sinfonía No. 3 en la menor, op. 56 "Escocesa"

-Sinfonía No. 5 en re mayor, op. 107 "Reforma"

Viernes 2 de septiembre, 7:30 p.m.

-Sinfonía No. 2 en si bemol mayor, op. 52 "Lobgesang"