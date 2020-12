Patrullero José Fernando Carvajal, ganador de Valientes RCN 2020

El patrullero de la Policía Jose Fernando Carvajal, conocido como 'Chefor', se convirtió en el ganador de Valientes RCN 2020, tras alcanzar la mayor votación posible entre 20 participantes.

'Chefor' perdió sus piernas en un campo minado en Antioquia. Sus ganas de vivir lo llevaron a un gran servicio social y con sus prótesis recorre las calles de Bogotá entregando muletas a habitantes de calle con discapacidad.

Este año 20 historias fueron las finalistas de Valientes RCN, el reconocimiento que anualmente entrega el Canal RCN a aquellos colombianos que inspiran y promueven acciones de cambio positivo en sus entornos.

Asimismo hubo una mención especial al programa 'Mi Bici', de Postobón, el cual ha llegado a zonas difíciles, apartadas y necesitadas de la geografía nacional, donde muchos pequeños tardaban hasta dos horas caminando hacia el colegio.

El programa 'Mi Bici' hace parte de la iniciativa 'Uno más, todos de Postobón', que entrega a niños y jóvenes bicicletas diseñadas especialmente para la ruralidad colombiana con el fin de que este medio de transporte se convierta en una herramienta integral para transformar sus vidas.

Dentro de las historias destacadas de este año se encontraba la de Shalom David González, un adolescente que resultó quemado en el 80% de su cuerpo cuando realizaba un experimento en el laboratorio de química de su colegio, en Jamundí, Valle del Cauca.

Asimismo fue protagonista Brayan Pulgarín, un nadador paralímpico del Valle Cauca que nació con una enfermedad degenerativa que lo tiene postrado en una silla de ruedas.

Y también la Asociación de colombianos en Boston, ciudadanos que residen en esta ciudad de Massachusetts, Estados Unidos, y que están ayudando a niños vulnerables en Colombia.

Neacol (The New England Association for Colombian Children, en español, Asociación de Colombianos en pro de la Niñez Colombiana) nació hace siete años en un café, comiendo arepas y chicharrón.

Como novedad, las entidades y asociaciones fueron protagonistas, una de las finalistas fue la Fundación Luciana Tovar Gómez, la cual nació del corazón de una madre que tuvo la dicha de llevar durante nueve meses en su vientre, una persona con síndrome de Down.

Los ganadores se conocieron a través de una transmisión en línea que organizó el Canal RCN, la cual fue presentada por Felipe Arias y María Elena Romero.