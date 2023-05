Pintora colombiana exhibe su obra artística en el Rockefeller Center de Nueva York

La artista colombiana cuyo nombre real es María Esther Panesso Mercado. Estará en este complejo de 19 edificios, construido en 1929 por el magnate petrolero John D. Rockefeller, no solo se destaca por su famoso mirador "Top of the Rock" también es un importante centro artístico que exhibe obras de artistas internacionales.

Mercado, con su legado artístico, impulsada por su pasión, que la llevó a tener su propia galería de arte en el norte de Bogotá. Sus obras, que incluyen más de 380 piezas vendidas, han llegado a destinos tan diversos como Inglaterra, España, Perú, Estados Unidos y Panamá.

En esta exposición, espera mostrar parte de la versatilidad que la caracteriza. María Esther Panesso, quien también es abogada y administradora de empresas de la universidad de la Sabana y tiene un MBA del IE Business School, asegura que este es un homenaje para sus dos padres.

“Para mí es importante hacerle un reconocimiento a mis padres: Hernán Panesso quien me enseñó que con disciplina se llega a todas partes. Y a mi madre, quien siempre con su amor y ejemplo hizo de mí una mujer decidida y entregada a las cosas que me apasionan”, señaló.

La exposición de Mercado, que se presentará en la Gran Manzana, se inaugurará el 7 de julio con 10 de sus obras. Al finalizar la exposición, dos de sus pinturas más famosas serán vendidas en una subasta privada que contará con la presencia de coleccionistas.

Mercado expresó que las horas que los artistas pasan frente a un lienzo y la conexión que desarrollan consigo mismos al expresar sus sentimientos y emociones, les permite conocerse mejor y trabajar en su amor propio. Su arte se desliga de ataduras y busca ser vanguardista, buscando dejar su huella y recordar que las pintoras colombianas cada vez tienen más fuerza en el mundo del arte.