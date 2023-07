El chef colombiano Juan Manuel Barrientos, creador del restaurante ¨El Cielo¨ acaba firmar contrato con la empresa de management de Brad Pitt, es jurado del reality Top Chef VIP y abrirá un nuevo restaurante en Estados Unidos.

En entrevista con el podcast Gente RCN, Juan Manuel contó cómo llegó a la compañía de gestión de talentos que maneja a celebridades de la talla de Brad Pitt, Brendan Fraser, Rami Malek, Catherine Zeta-Jones, entre otros.

“Tengo un amigo que se volvió mi socio, que ha sido productor ejecutivo de Hollywood, en películas como “Narnia” o “El Señor de los Anillos”, un día estábamos en Los Ángeles en una reunión yo estaba revisando un contrato y le conté que había finalizado con una empresa de management, él me dice déjame hago unas llamadas, a los tres días estábamos en Brillstein, una de las empresas mas tradicionales de gestión de artistas en Estados Unidos” contó Barrientos.

Brillstein Entertainment Partners es una empresa de consultoría y gestión de talentos en la industria del entretenimiento, que tiene dentro de su portafolio además de varias celebridades, un gran recorrido en la industria cinematográfica con más de 55 películas en Hollywood.

“Llegué sin muchas expectativas, me reuní con todo el equipo, me ofrecieron manejarme y dije que sí (risas), yo pregunté si iban a delegar algún manager para mí porque es una empresa muy grande y Jon Liebman, CEO de la empresa, me dijo yo voy a ser tu manager y de hoy en adelante voy a manejar tu carrera” relató el chef a Gente RCN.

Juan Manuel también se refirió a la importancia que han adquirido los chefs y cocineros en el mundo del espectáculo.

“Hay un universo de comunicación y entretenimiento alrededor de la gastronomía, en donde entrar a jugar roles importantes como la televisión o los shows de cocina para plataformas, y esto se ha vuelto un área de trabajo muy importante para los chefs y un negocio muy grande para las empresas de producción de contenido, y ahí es donde se abre un mundo muy grande para nosotros los cocineros que es el mundo del entretenimiento” sostuvo.

Adicionalmente este chef paisa lleva dos temporadas como jurado en el reality TOP Chef VIP de Telemundo Internacional, que según cuenta tiene un rating aproximado de casi 500 mil personas en Estados Unidos en las noches y luego cuando ya se retransmite en Latinoamérica son como 300 mil más.

“Es una oportunidad muy bacana de entrar a un mercado que para nosotros era desconocido, en Miami paso desapercibido pero me ha ocurrido que estoy en Los Ángeles o San Francisco o haciendo una escala en Dallas y me bajo del avión y la gente me reconoce porque toda la costa oeste hace casi el 70 por ciento del streaming de este programa, ha sido duro porque estuve casi 9 meses en el estudio grabando las dos temporadas pero muy gratificante” expresó Barrientos.

Con la firma de este contrato Juan Manuel Barrientos espera seguir conquistando el mercado gastronómico del entretenimiento en Estados Unidos, que le permita explorar nuevos formatos y rumbos para su carrera.

“Siempre he soñado con una serie donde capítulo sea de cada uno mis restaurantes, que hable del tema creativo, y que cuente lo hay “detrás de” porque nadie sabe que somos una empresa de 400 empleados, tenemos 12 unidades de negocio distintas, hay la presión de viajar, de renovar la carta, de renovar los clientes” sostuvo el chef antioqueño.

En 2022, el restaurante El Cielo recibió dos estrellas Michelin en sus sedes en Miami y Washington, y en 2023 El Cielo Miami renovó su estrella, un reconocimiento otorgado por la prestigiosa guía francesa a los mejores restaurantes y hoteles del mundo.

Además Barrientos abrirá próximamente, nueva sede de El Cielo Bistró en Miami, con un nuevo formato de menú a la carta, el primero de este tipo se estrenó hace poco en El Cielo hotel en Medellín.

Escuche este nuevo episodio de Gente RCN aquí.