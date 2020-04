A ritmo de rock, metal y punk, festival en línea recaudará alimentos y ayuda humanitaria

El Festival 'Rock and Peace', que nació en la ciudad de Medellín y que se ha caracterizado en sus tres versiones anteriores por su sentido solidario y social, regresa en este 2020 de manera virtual.

Según explicaron los organizadores del evento, el concierto se llevará a cabo el próximo fin de semana en dos jornadas de doce horas cada una y se podrá ver a través de la plataforma digital www.mowies.com.

En este espacio se unirán los artistas, cada uno con un pre-grabado desde su hogar, para garantizar la calidad de la transmisión y la experiencia de los espectadores.

La nueva edición del evento busca recaudar fondos para ayudar a solventar la crisis alimentaria que debido a la COVID-19 ya se organiza desde la ciudad de Medellín, así como en otros lugares del país y del mundo.

Con la campaña 'For the hope, urban and peace', se espera que al menos unas 50 mil personas se conecten a disfrutar del evento, el cual tendrá un valor específico, dependiendo si la persona quiere acceder un día o los dos días del evento.

El 25 de abril se presentarán los artistas de rock, metal y punk y el 26 de abril, los artistas de rap, reggae y Ska, géneros musicales con los que se quiere generar un espacio de diversión y entretenimiento en medio de la cuarentena.

La idea "es permitir que las personas aporten su granito de arena para apoyar a la solución de esta gran crisis. Quien quiera disfrutar del evento podrá realizar su aporte directamente por la pasarela de pago de la plataforma, usando su cuenta bancaria a través de PSE o con tarjeta de crédito", indicaron los organizadores.

Los ingresos se distribuirán un 50% para la compra de mercados, los cuales serán repartidos a través de fundaciones a las personas que más los necesiten y con el apoyo de Grupo Éxito con sus mercados de 16 mil pesos.

Mientras tanto, un 25% será repartido en partes iguales para los artistas que conforman el cartel, "pues un segundo objetivo del evento y que es siempre el primer objetivo de mowies.com, es asegurar el pago justo a los artistas y más en este escenario donde la industria artística en general se ha visto seriamente afectada por el cierre de escenarios y por la cancelación de conciertos", indicaron los organizadores.