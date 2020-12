'Rompan todo': ¿el documental sobre el rock latinoamericano ninguneó a Colombia?

"Posiblemente el rock colombiano, como escena y como infraestructura, no era fuerte respecto de otras expresiones culturales. Pero que no haya existido no es cierto", añadió Arias Escobar.

Asimismo, este historiador contradice la idea de que ese primer rock colombiano haya sido malo: "Que haya sido de mala calidad tampoco es cierto. Que haya sido una imitación de lo que hicieran otros tampoco es cierto. Es parte de un proceso idéntico al que ocurrió en muchos otros países del mundo, incluyendo los británicos".

Según él, esa idea errada de que no había escena en Colombia durante los 60, 70 e incluso 80 se contradice con el hecho de que 'Rompan todo' hubiera usado videos de archivo nacionales para ilustrar historias sobre Argentina: "Cuando se está hablando del florecimiento del movimiento hippie argentino, aparecen imágenes del Festival de la Vida, un concierto que se hizo en 1970 en el Parque Nacional; imágenes del Festival de Ancón, próximo a cumplir 50 años, que se realizó en cercanías de Medellín".

"Cuando se está hablando de la consolidación a principios de los 80 del movimiento punk en Argentina, se utiliza un concierto de la Pestilencia del año 1988 en Bogotá, en un bar del barrio La Candelaria".

"Si no éramos nadie, si éramos malos, ¿por qué entonces usan esas imágenes para ilustrar testimonios sobre Argentina?", sentenció Arias Escobar.