Se conoce uno de los bocetos mejor vendidos de Fernando Botero: alcanzó los $70 millones

Lea también: ¿De qué murió el pintor y escultor Fernando Botero?

Obras más caras de Fernando Botero:

• La escultura más cara de Botero fue vendida en 2018, subastada por la casa británica Bonhams por US$ 2,9 millones, más de 12 mil millones de pesos. Se trata de 'Adán y Eva'.

• En 2011, el cuadro ‘Una Familia’ se vendió por casi US$ 1,4 millones durante una subasta de arte latinoamericano realizada por la casa Sotheby's.

• ‘El presidente’, que muestra a un supuesto mandatario pálido y con una mosca revoloteando alrededor de su cabeza, que se vendió por US$ 266.500