Se pretende hacer tráfico fácil, pero no periodismo: Gumersindo Lafuente

El mundo del periodismo está inmerso y absorto en una peligrosa guerra del clic fácil y en una búsqueda desenfrenada de nuevas audiencias a toda costa.

Así lo reconoció el periodista español y experto en medios digitales Gumersindo Lafuente, quien participó en el nutricio Festival Gabo que se celebró en Bogotá.

Acérrimo defensor y conocedor de las múltiples posibilidades que ofrecen los medios digitales, Lafuente admitió en diálogo con RCN Clásica:

“Asunto diferente es lo que tú citabas: el ‘clickbait’ (‘cebo de clics’), el tráfico que se gana en realidad haciendo trucos, contando cosas que muchas veces no son ciertas o que muchas veces se cuenta sólo la parte más anecdótica de un asunto porque se puede conseguir viralidad. Y, en realidad, lo que se pretende no es hacer periodismo; lo que se pretende es hacer tráfico fácil. Yo creo que, de verdad, creo que sería capaz de hacerlo, pero no me interesa”.

Justo antes de la entrevista había participado en una charla sobre estrategias para “cazar” audiencias. Pero, más allá de esto, hizo énfasis en que el periodismo tiene una función social. “Yo creo que el periodismo es una herramienta que está al servicio de la sociedad, pero que a veces tiene que decirle a la sociedad cosas que la sociedad no quiere escuchar. Y los que todo el rato le dicen a la sociedad lo que la sociedad quiere creerse lo tienen más fácil”.

El maestro de la Fundación Gabo expresó también su visión personal acerca del proceso de transición, fusión o complementación que están teniendo los medios más tradicionales e importantes con los de las nuevas tecnologías. “Curiosamente, los medios más poderosos, entre los medios tradicionales, suelen ser los que peor hacen las transiciones porque están muy atados a sus raíces, que son normalmente muy conservadoras”.

Y agregó de manera clara y contundente: “Lo que estamos viendo no sólo en Colombia, pero en Colombia muy singularmente, últimamente, pero también está ocurriendo por supuesto que sí en España y en otros países de América Latina, es que esos medios que antes tenían mucho poder y de alguna forma ostentaban el oligopolio de la información y de la opinión pues han ido cayendo; o han desaparecido muchos o otros han caído en manos -me atrevo a decirlo- de personas que los compran por un interés personal, de ego personal, o por un interés de influencia para sus negocios, pero no creo que tengan ni conocimientos ni que valoren demasiado lo que es el periodismo y menos el periodismo independiente. Bueno, aquí, como sabéis tú mejor que yo, está pasando, pero esto también está pasando en España y en otros sitios”.

No podíamos dejar de lado la tan mentada Inteligencia Artificial con todos sus supuestos beneficios y peligros. En su particular optimismo, Lafuente concibe la IA como una gran oportunidad para los periodistas y la gente en general. No obstante, no es ni mucho menos una mirada ingenua ni acrítica.

“Es como, por un parte, fantástico y, por otra parte, inquietante. Estamos en un momento de absoluta burbuja y los periodistas tenemos que conocer lo que está pasando también para reclamar cosas como, por ejemplo, que haya una regulación; como, por ejemplo, que estas grandes compañías que están montando herramientas de inteligencia artificial no actúen con la absoluta libertad y absoluta prepotencia con la que hasta ahora han actuado las cuatro o cinco compañías tecnológicas que dominan el mundo de la información a nivel global, que no se han sometido a ninguna ley ni a ningún criterio ético. Sólo se han sometido al criterio de ocupar un espacio y de ganar dinero”.

Escuche acá la entrevista completa.