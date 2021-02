'Ya que me acuerdo: El nuevo libro de Alí Humar y sus divertidas historias

El actor y director colombiano Alí Humar presenta el libro 'Ya que me acuerdo', un texto "donde no se omiten detalles y se hace un close up en aquellas anécdotas que generan más curiosidad".

Se trata de una creación literaria en la que Humar comparte su talento como escritor, invitando a los lectores "a un viaje de vivencias y ocurrencias en entornos particulares".

'Ya que me acuerdo' reúne aquellas anécdotas que han marcado la vida de Alí Humar, ya sea por el humor que las impregnan, "la genialidad de sus protagonistas, las enseñanzas que dejan, o simplemente porque son tan fascinantes como la vida de su autor".

A través de la publicación de este libro, el escritor lleva al lector por la Europa Oriental de la Guerra fría, o "nos devuelve y envuelve en el Festival de la Leyenda Vallenata junto a Gabo y Alejo Durán".

Esta publicación "nos permite visitar el famoso casino del galán de telenovelas Aldemar García y nos llevará a recorrer pueblos en busca de historias dignas del realismo mágico junto a Juan Gossaín".

Protagonista de diversos montajes, seriados y telenovelas en los años 70 como 'La abuela' y 'La feria de las vanidades' en la década de los 80, Alí Humar se dedicó de lleno a la dirección y logró diversos éxitos con programas como 'Los cuervos', 'Lola Calamidades', 'Señora Isabel' y 'Castillo de naipes'.

Ahora llega con la publicación de 'Ya que me acuerdo', "es sin lugar a dudas una oportunidad para recordar que la vida es una y que cada momento vale la pena de ser rememorado como un tesoro".

La presentación del libro está a cargo de Julio Sánchez Cristo y el prólogo de la periodista Margarita Vidal. Edita Intermedio Editores.