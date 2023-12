¿Qué fue lo que dijo Daddy Yankee de Don Omar?

Daddy Yankee le respondió a Don Omar y sorprendió a muchos de sus fans con su respuesta. Quien tomó la iniciativa fue el intérprete de 'Danza Kuduro', pues en una entrevista con Enrique Santos, elogió a Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila de Daddy Yankee: “Yo escuché el relato de Yankee cuando decía cuan vacío se sentía, cuan sin sentido, esas han sido las razones por las cuales yo he decidido en algún momento decir, necesito un descanso, cuando más admiré a Raymond, es cuando después de habernos conocido y haber trabajado, entendí ‘wow, este tipo tiene bolas” porque sigue sonriendo cuando tu estás roto por dentro, cuando estás vacío, eso es de un ser humano bien fuerte” dijo Don Omar.

Posteriormente, el cantante de 'Gasolina', utilizó sus redes sociales, para responder a Don Omar, a través de su cuenta de Instagram escribió: "William, gracias por darnos a ambos la oportunidad de hablarnos de todo corazón . Don Omar, también ha hecho grandes cosas por este género y dentro de la rivalidad como bien dices que nos dividía, hoy me siento tranquilo de saber que eso quedó atrás, y somos un ejemplo de que podremos tener diferencias pero siempre existirá espacio para el perdón".

Además, agregó que: "En esta nueva etapa de mi vida es importante para mi compartirte mi testimonio y que mi mensaje no se quede solo en palabras, si no en acciones, que son el mayor ejemplo de lo que Jesús hace con nuestras vidas. Me siento tranquilo y en paz, sabiendo que hoy dejamos atrás las controversias entre dos exponentes que pusieron nuestra bandera de Puerto Rico en alto".

Finalmente, el cantante citó un versículo de la biblia que dice: “Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdono a ustedes en Cristo. Efesios 4:32".

Tras este intercambio de mensajes, los fanáticos de ambos reguetoneros los felicitaron por su actitud de paz y reconciliación. También elogiaron su gran talento para la música e indicaron que los dos dejaron el género urbano en lo más alto.