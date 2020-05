La actriz estadounidense, Dakota Johnson, tuvo que elegir entre su colega Jamie Dornan o 'Christian Grey', personaje interpretado por el británico en la trilogía erótica 'Cincuenta sombras de Grey', basada en la serie de libros publicados por la autora E. L. James.

La celebridad de 30 años de edad jugó a 'Would You Rather?' (¿Que prefieres?) en una reciente entrevista para Comedy Central. Fue entonces cuando el presentador Josh Horowitz le preguntó: "¿Preferirías hacer un club de lectura erótico con Jamie Dornan o Christian Grey?".

Johnson, quien dio vida a 'Ana Steele' en la trilogía, respondió: "Probablemente sería Jamie, él es mucho más divertido que 'Christian Grey'".