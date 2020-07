Demi Lovato aspira a una carrera que no tenga que ver con su cuerpo sino con la música"

Durante su adolescencia, la cantante estadounidense, Demi Lovato, batalló contra su adicción a las drogas y la bulimia hasta que decidió que ya había sido suficiente y se mantuvo sobria por seis años, sin embargo, en algún punto de su proceso la voluntad tambaleó dando como resultado una recaída que concluyó en una sobredosis en 2018.

Además, poco antes de retomar las drogas confesó en su documental 'Simply Complicated', estrenado en octubre de 2017, que superar su trastorno alimenticio ha sido "una guerra que no he podido ganar".

Empero, tras recuperarse de la sobredosis y estar alejada por más de un año de las cámaras y los escenarios, la intérprete de 'Stone cold' parece estar actualmente muy saludable y también muy abierta para hablar nuevamente de algunos oscuros episodios en su vida. De hecho, en una reciente entrevista con Bustle la cantante recordó que:

"Solía ​​tener gente vigilándome la noche anterior a una sesión de fotos para asegurarme de que no comiera y me hinchara al día siguiente... Es un mundo totalmente diferente ahora. ... No me preparo para sesiones de fotos, incluso puedo comer un subway para el desayuno".

Y, a lo largo de la entrevista agregó: "Quiero una carrera que no tenga nada que ver con mi cuerpo... Quiero que sea sobre mi música, mis letras y mi mensaje. Y quiero una carrera duradera por la que no tenga que cambiarme. La música me trajo mucha alegría cuando era más joven, y perdí esa alegría en todo el ajetreo de la industria de la música. Fui miserable y no quiero que volver a sentirme así nunca más".