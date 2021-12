Daneidy Barrera robaba celulares antes de ser ‘Epa Colombia’: “Mal contados unos 200”

Daneidy Barrera contó varios secretos de su pasado, antes de ser empresaria de keratinas, e incluso antes de volverse famosa y convertirse en Epa Colombia.

Tras darle un cambio de 180 grados a su vida, Barrera no oculta su pasado y por el contrario lo cuenta para motivar a las personas a mejorar y a superarse, como ella lo hizo.

Sin embargo, detrás de la ‘Epa Colombia’ y de la percepción de ‘ñera’ o empresaria, que algunos tienen de ella, hay un pasado que no solo tiene drogas y licor, sino también robos.

En medio de una entrevista que la mujer dio hace algunos meses a Juanpis González, Epa Colombia confesó que ella robaba a los hombres cuando se emborrachaban y también se llevaba los celulares de las personas que bailaban en las discotecas.

“Yo antes de ser la Epa Colombia, pues claro, yo robaba. Me iba para la avenida Primera de Mayo o para el Restrepo y pues, yo por allá les decía a los hombres que cómo era, se emborrachaban y pues les quitaba la plata”, dijo.

“Yo me iba con mis amigas y pues me iba a robar. Digamos, la gente estaba bailando y yo cogía el celular y me iba”, agregó la ‘reina de las keratinas’.

Incluso, en medio de su relato explicó que cuando se volvió famosa, varias de las que fueron sus víctimas la reconocieron.

“Cuando salí siendo famosa, entonces la gente decía ‘esa es la ladrona, esa me robo’ y yo, jum en qué me metí. Ahí la gente le empieza a sacar los trapitos al sol, entonces me decían ‘ahora que se volvió famosa páguelo’, y yo, cuidadito que yo no sé voy a pagar nada”, dijo.

Sin embargo, sus confesiones fueron más allá y reconoció que fueron muchos celulares: “mal contados fueron por ahí unos 200”.

Pese a que estas anécdotas no la enorgullecen, Epa Colombia las cuenta para mostrarle a las personas que sí se puede cambiar, ser mejor persona y superarse.

Actualmente, Daneidy Barrera genera más de 500 empleos con su empresa de keratinas y ayuda a miles de personas, donando un porcentaje de lo que gana.

Para ver el aparte de la entrevista donde habla de su pasado como ladrona, puede dirigirse al minuto 8:40.