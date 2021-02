Los cantantes paisas Daniel Calderón y Pipe Calderón confirmaron a sus seguidores que tienen coronavirus y que los síntomas han sido fuertes, entre ellos lo más duro ha sido la fiebre y haber perdido el gusto y el olfato.

Los primos artistas, de la dinastía Calderón, mantuvieron informados a sus fanáticos a través de las historias de Instagram, donde informaron hace menos de 24 horas que Daniel había dado positivo para covid-19, y por lo tanto, dedujeron que Pipe Calderón también estaba contagiado porque han estado juntos estos últimos días y tienen los mismos síntomas.

“Estos días no han sido fáciles, no es una enfermedad que yo diga ‘uy me va a matar’, pero la fiebre sí, lo pone a uno muy débil (…) Me acabé de meter a la boca un chicle pero no sé ni de que es, no me sabe a nada, nunca me imaginé que iba a valorar tanto cosas como percibir el sabor, el olor y la salud”, expresó el intérprete de ‘Tus recuerdos son mi Dios’ a través de sus historias de Instagram.

El hijo y el sobrino del compositor Iván Calderón decidieron practicarse la prueba de covid-19 porque perdieron el olfato y el gusto, además estaban congestionados y los escalofríos los invadieron algunos días.