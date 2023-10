Daniela Álvarez y Daniel Arenas ponen fin a los rumores de separación

Todo comenzó cuando Daniel Arenas, en su rol de presentador del programa matutino 'Hoy Día', de Telemundo, besó a su compañera Adamari López para demostrar cómo son los besos entre actores. Este gesto fue criticado por los seguidores de la pareja, quienes lo consideraron una falta de respeto a su novia.

Ante las críticas, Arenas ofreció disculpas públicas a Álvarez. "Ese día me equivoqué, ese día obré mal. Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué", dijo.

Desde ese momento, Álvarez y Arenas dejaron de publicar contenido juntos en sus redes sociales, lo que alimentó los rumores de una posible ruptura.

Meses más tarde, Arenas protagonizó un gesto en 'Hoy Día' que pareció confirmar que estaba soltero. Durante una discusión sobre las relaciones de pareja, un invitado preguntó quién tenía pareja y, mientras todos los presentadores levantaron la mano, Arenas no lo hizo.

Sin embargo, los rumores de separación quedaron en evidencia cuando Álvarez y Arenas llegaron juntos a los Premios Billboard 2023. La pareja desfiló por la alfombra azul tomada de la mano, demostrando que su amor sigue intacto.

Con esta aparición pública, Álvarez y Arenas han puesto fin a los rumores de separación y han confirmado que su relación está más fuerte que nunca.