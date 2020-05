Daniela Legarda pasó el susto de su vida al pensar que tenía coronavirus

Daniela Legarda llamó la atención de sus seguidores en redes sociales luego de publicar una serie de videos donde contaba que había tenido problemas de salud, los cuales la hicieron pensar que podría estar contagiada de coronavirus.

De acuerdo con lo que contó la hermana del fallecido cantante Fabio Legarda a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, días atrás despertó con algunas molestias en su cuerpo y esto la alarmó por la actual crisis sanitaria.

Lea además: 'Suena Solidario': la música electrónica apoya a los más necesitados en Colombia

Tras un dolor de garganta insoportable y dolores de cabeza leves, Daniela se aisló de su hermana y sus padres por miedo a estar contagiada de COVID-19, hasta no ser revisada por un médico. No obstante, las cosas no mejoraron y tuvo que recurrir a tomarse las pruebas para descartar este virus.

“Lo primero que yo hago cuando estoy enferma es ir directo a mi mamá, pero mi mamá y mi hermana están como distanciándose de mí hasta que yo vaya al doctor”, relató la joven, tras contar que estuvo tomando algunos remedios caseros para combatir los dolores en su garganta, que para ella no eran graves.

Al día siguiente, al darse cuenta de que no podía ni tomar agua por la molestia en su cuerpo, Legarda decidió ir en compañía de su papá a realizarse la prueba respectiva y saber qué era lo que realmente le estaba pasando.

Le puede interesar: Scott Disick, ex de Kourtney Kardashian, abandona centro de rehabilitación

En otra serie de video, mientras se encontraba en el auto con su progenitor, la youtuber contó que ya se había realizado el examen para determinar su condición de salud y que estaba a la espera de los resultados. En el último post de sus historias, la instagramer mostró los papeles que le entregaron en el centro de salud donde la prueba salió negativa.

Daniela Legarda aprovechó este espacio para manifestar el temor que sintió al estar así, debido al número de contagios en el mundo.