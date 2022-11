Para la modelo, contrario a lo que muchos creen por su divorcio con James Rodríguez, no habló en nada de este momento que se dio hace un par de año.

La empresaria confesó que el momento más duro que ha tenido que atravesar tiene que ver con don Hernán Ospina, su padre, quien murió en 2019 víctima de un cáncer contra el que luchó por varios años.

En su cuneta de Instagram, al responderle a un seguidor, Daniela Ospina muestra una fotografía de su padre en la cama de un hospital.

Además, ella aparece junto a don Hernán recostada en la cama donde permanecía su progenitor. Para explicar lo sucedido, la modelo envió además un mensaje que para muchos resultó ser una reflexión muy profunda.

“Este momento, este proceso... es el que más ha marcado mi vida, me dejó con un corazón más frágil, me dejó con dolor, pero sin duda alguna me dejó con una responsabilidad mayor”, señaló Daniela.