Daniela Ospina está soltera nuevamente

Desde hace pocos meses se venía especulando que la relación entre Daniela Ospina y Harold Jiménez no estaba pasando por un buen momento debido a que ya no se seguían en sus redes sociales y no se les había vuelto a ver juntos.

La hermana del portero de la Selección Colombia, David Ospina, también venía dando señales a través de sus publicaciones en redes sociales de la ruptura, gracias a canciones bastante sentimentales que divulgaba en sus historias y que dejarían en evidencia que estaba despechada.

Le puede interesar: El misterio que rodea la muerte de la ‘Kim Kardashian mexicana' en Colombia

Finalmente, a través de la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, la empresaria quiso interactuar con sus seguidores para que le hicieran preguntas a cerca de su vida personal y profesional. “Dani ¿Es verdad que estás soltera?”, preguntó un internauta, a lo que Daniela respondió en un ‘boomerang’, afirmando con el dedo que ya no se encontraba en una relación sentimental.

La relación entre el productor musical Harold Jiménez y Daniela Ospina duró dos años y es de destacar que, hasta el mes de septiembre, hacían pública su relación y se mostraban afecto, dejando ver que atravesaban por un buen momento.

De hecho, Jiménez compartió una foto en aquel entonces desde su cuenta de Instagram en la que aparecía acompañado de Ospina, con un pie de foto que decía: “Dos años de recorrer el mundo de tu mano, cada día me siento más feliz y agradecido de tener una mujer tan bondadosa, amorosa, hermosa y apasionada como tú”. Aunque la publicación ya no aparece en su cuenta, el productor todavía conserva una fotografía en su Instagram con Daniela.

Lea también: Maleja Restrepo y el emotivo mensaje a su hija Macarena por el cumpleaños

En la dinámica que hizo la empresaria, también reveló que pasará las festividades decembrinas en Miami, donde actualmente vive junto a su hija Salomé.