Daniela Ospina posó con un vestido con transparencias y dejó sin palabras a varios

Daniela Ospina, hermana del arquero David Ospina, ha dado de qué hablar en las redes sociales por mostrar su hermoso cuerpo y la rutina que hace para estar en forma. Además, los momentos más íntimos con su hija Salome.

El pasado 26 de agosto, Gabriel Coronel le propuso matrimonio a Daniela y ella aceptó sin pensarlo. La pareja se encontraba vestida de blanco en medio del mar y encima de unas rocas bordeadas con rosas. Una propuesta sencilla, pero con todo el amor.

Ahora bien, la modelo volvió a sorprender con unas fotografías que dejaron impactado a más de uno. En una ráfaga de cuatro fotos posó en un vestido bastante escotado, en donde su figura resaltó. Estas imágenes las acompañó con una frase motivacional.

"Si tuvieras que hablarte a tí ¿que te dirías? Yo, me diría, no dejes de amarte y no te des tan duro".

La publicación ya cuenta con más de 65 millones de 'likes' y 504 comentarios. Y varios de seguidores decidieron responderle y ella misma les contestó.