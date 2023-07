Daniela Ospina presumió su cuerpo con estrías y fue apoyada por todos sus fanáticos

La expareja de James Rodríguez suele ser muy activa en redes sociales y comparte diferentes momentos que comparte con su familia, al igual que algunas imágenes sobre su proceso de embarazo.

Una de ellas fue una fotografía que compartió la empresaria en el 'Fashion show swimweek', donde se puede ver con un top rosado estampado, y un pantalón blanco que daba hasta las caderas.

Con las fotografías, Daniela luce su estómago al natural y deja ver los cambios de su cuerpo por el embarazo que lleva más de dos meses.

Sus seguidores se emocionaron con las fotografías y aunque recibió algunas críticas, gran parte de ellos aplaudieron la confianza en su cuerpo y dejaron algunos mensajes admirando su belleza.

"Daniela mujer autentica y hermosa"; "Me encanta, mujeres reales"; "El outfit parece de Barbie, me encanta ver la pancita, está creciendo muy rápido";" las estrías como no amarlas si es la marca de la llegada de tu amor de tu vida de tu universo", fueron algunos de los comentarios.