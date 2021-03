Daniela Ospina volvió al voleibol y mostró su despampanante cuerpo en diminuto bikini

La modelo, en un pequeño bikini, volvió a llamar la atención de todos y mostró parte de sus atributos. Con unos tonificados glúteos y piernas, Daniel Ospina dejó boquiabiertos a los usuarios de Instagram.

En la leyenda que acompañó esta fotografía, la empresaria se refirió al amor que le tiene al voleibol, su deporte favorito.

Lea también: Premios India Catalina 2021: ‘Pa’ quererte’ arrasó con diez categorías

“No saben la alegría que me da tener la fortuna de volver por momentos al voleibol y no es para menos, si ha sido un deporte que me ha dado tanto: aprendizaje, fuerza, viajes, crecimiento… y sobre todo ¡Felicidad! Por eso, cada vez que tengo la oportunidad le digo sí, porque no solo me lleva a recordar esta etapa tan bacana de mi vida, sino porque es una pasión y un amor que jamás se olvidará.”, sostuvo.