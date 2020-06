Daniella Álvarez confirma que su otro pie "no tiene funcionalidad por ahora"

En diálogo con La FM, confesó que la isquemia que provocó que perdiera su pie izquierdo también le generó que su pie derecho en este momento no tenga funcionalidad y lo sienta totalmente dormido.

“La isquemia hizo que mi otro pie tampoco tenga funcionalidad en este momento, no puedo caminar. Mi pie derecho está absolutamente dormido tampoco ha despertado y no sabemos cuánto tomará de tiempo para que el pie tenga vida de nuevo”.

Explicó que los médicos le han informado que será un pie funcional, pero que ahora tendrá un doble esfuerzo para lograr que el pie derecho vuelva a tener sensibilidad. “Me dicen que me demoro seis meses en poder comenzar a aprender a caminar por lo que mi pie derecho perdió su funcionalidad (…) entonces ahora tengo un doble esfuerzo de mi pie derecho para que vuelva a sentir porque en este momento no puedo caminar”.

La ex Señorita Colombia indicó que su recuperación tardará un año pero que tiene toda la actitud positiva, acompañada de su familia, de que volverá a caminar lo más pronto posible.

En medio de la entrevista, su mamá Sandra habló con este medio sobre cómo ha sido este proceso y ver que ahora su hija se convirtió en un ejemplo de fortaleza. “No me ha sorprendido esa fortaleza de Dani porque ella desde pequeña siempre ha sido así, es la alegría de la familia y quien me da la fortaleza es ella misma, obviamente agarrados de la mano de Dios y de la virgen, estamos en permanente oración”.