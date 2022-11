Daniella Álvarez conmueve con su último baile: "antes de la amputación"

Daniella Álvarez es una reconocida modelo, presentadora y ex reina de belleza, que con su hermosura y sencillez ha logrado ganarse el amor y admiración de los colombianos, siendo también su lucha por acostumbrarse a vivir con su prótesis luego de la amputación de su pierna izquierda tras padecer una dura enfermedad, una de las hazañas más valientes y aplaudidas de la joven de 34 años.

Actualmente, Daniella lleva un noviazgo con Daniel Arenas, el famoso ex Protagonista de Novela, un hombre que ha demostrado estar completamente enamorado de ella y además apoyarla en todo lo que la joven se propone, pues no hay acción en la que él no la acompañe y brinde todo su amor.

Precisamente en medio de lo que la modelo está pasando actualmente, Álvarez suele compartir mensajes motivacionales o inspiradores a quienes estén pasando por su misma situación de salud, pues ella asegura que la vida es bella y hay que disfrutar cada instante. Consciente de ello, recientemente Daniella compartió un video recordando los días en los que solía 'bailarse hasta el himno nacional', no obstante, este último clip fue bastante especial, pues según ella, fue un mes antes de que le amputaran la pierna.

En el clip se ve a Daniella Álvarez bailando al ritmo de 'Tu Jueguito' de Romeo Santos, sensuales y coordinados movimientos que la joven parece disfrutar completamente. Acompañando el video, la modelo escribió: "1 mes ante de mi amputación hice este video. Me encanta ver estos videos y ver cómo podía moverme así".

