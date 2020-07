Daniella Álvarez contó el porqué le quitaron media pierna y no solo el pie

Daniella Álvarez no ha parado de ser tendencia en las redes sociales debido a su gran ejemplo de valentía ante la decisión que tuvo que tomar por una isquemia que le causó la amputación de media pierna izquierda.

La presentadora se ha encargado de compartirle a sus seguidores a través de las redes sociales toda su evolución y recuperación, ahora desde casa.

Y por primera vez realizó una transmisión En Vivo para hablar de todo lo que le había sucedido en sus recientes cirugías.

“Ya estoy en casa, ya estoy recuperándome. La verdad es que ha sido un proceso súper difícil porque he sufrido lo que ustedes no se imaginan, tuve cinco cirugías todas muy dolorosas”, expresó Daniella.

Seguido de esto, la modelo mostró como quedó su “moñón” asegurando que le gustó el resultado final. Además, confesó que la recuperación ha sido difícil porque su otro pie sigue dormido debido a la isquemia.

“Me estoy curando cada día más, estoy optimista con mi nueva situación. Sé que voy a volver a caminar, sé que voy a volver a bailar. Yo creo que es la mejor manera de saber que las cosas van a suceder y es cuando le ponemos esa fe y ese ánimo”, añadió.

La exreina decidió contarles a sus seguidores el proceso que vivió mientras estuvo hospitalizada: “los primero diez días que estuve en UCI, tuve las cuatro cirugías más difíciles, pero luego tuve casi un mes donde mi pie estuvo muy grave. Entonces, todos los días me hacían curaciones para que la infección no creciera y para ver si mi pie se iba a recuperar”.

Daniella recordó que en eso días oraba mucho y pedía un milagro en compañía de su familia para que su pie se sanara y la sangra fluyera, pues ya lo tenía “negrito”.

“Luego entendimos, yo entendí, cuando los doctores vinieron a decirme: ‘Dani tenemos que tomar una decisión ¿tú qué quieres hacer? Quieres seguir esperando de que tal vez llegue sangre a tu pie o la opción de que tengamos que cortar más arriba de tu pierna ¿qué quieres hacer?’. Y fue ahí cuando dije: ‘Dios mío, yo prefiero mi vida, quiero estar sana, prefiero parar ya este sufrimiento”, relató.

Sin embargo, expresó que al principio sí fue muy duro aceptar esa realidad: “Cuando a mí el doctor se me acerca y me dice: ‘Daniela tal vez tenemos que amputar tu pie. Cuando a mí me dicen eso yo llevaba un mes tratando de salvar el pie, pero a mí no se me cruzaba por la mente que a mí me a decir algo así, ustedes saben que uno cree que la medicina tiene solución para todo, a mí me habían hecho un cateterismo, donde me habían hecho una raja en el pie”.

Siguiendo con su relato, Álvarez contó que inmediatamente le dieron la noticia se puso a llorar por una hora, pues no se imaginaba su vida sin su pie, porque a ella le gustaba bailar champeta, correr y montar patines. “No me imagino mi vida sin mí pie, no me lo imagino”.

“Después de esa hora que lloré, pensé y dije ‘¿darme mala vida?, si me van a tener que amputar igual estoy con Dios’ (…) después de eso dije ya, estoy lista para que me digan cuando”, recordó.

Daniella explicó porque le amputaron más de lo que ella imaginó: “Entre mi vida, entre mi salud yo dije 'ya que sea mi pierna, mi pedacito de pie' que terminó siendo más arriba porque resulta que cuando entraron a la cirugía el medico comenzó a hacer cortes para ver donde había sangre, entonces comenzó por mi pie, por el tobillo y nada, luego cortó por la mitad de mi canilla y le puso corriente al gemelo y no reaccionó... entonces tuvieron que amputar exactamente por donde lo hicieron y desarticularme la rodilla”.

La barranquillera también aprovechó la interacción para confesarle a sus seguidores sus deseos a futuro.

“Quiero muchas cosas, quiero ayudar. Saben... quiero ir a la clínica en la que estuve entrar a la UCI y ‘juemachica’ darle tanta, tanta fuerza a esas personas porque ustedes no saben. Yo pensaba que los guerreros eran los soldados que iban a la guerra y hoy en día puedo decir que los guerreros son aquellas personas que están en la UCI luchando por su vida porque ustedes no saben cómo uno lucha por sobrevivir, por salvarse”, aseguró recordando su experiencia.

Por último, se sintió orgullosa de ella misma, de todo lo que luchó por vivir. “Me falta un pedazo de mí, pero es mejor que me falte un pedazo a no estar”.