Daniella Álvarez ha sido un ejemplo de superación y fortaleza para millones de personas, ya que después de lo ocurrido con su salud en 2020, la exreina demostró que nada le queda grande y que con entrega se alcanzan las metas que cada persona se propone. La joven, poco a poco, ha luchado por volver a caminar y valerse por sí sola.

La presentadora ha compartido con sus seguidores de redes sociales el proceso que ha llevado durante los últimos meses, avanzando en la recuperación de la movilidad de sus extremidades inferiores, con ayuda y acompañamiento de profesionales en estos temas.

Tras recibir su prótesis, la modelo dejó a la vista las terapias que ha recibido para fortalecer su pierna y lograr caminar como lo hacía antes. En medio del trabajo que realiza día a día, Daniella sorprendió a más de uno luego de mostrar una nueva meta alcanzada en este camino personal.

De acuerdo con un video que fue publicado el pasado fin de semana en la cuenta oficial de la exreina, Álvarez aparece trotando sola por primera vez desde que se sometió a varias cirugías y le fue amputada su pierna izquierda. Contra todo pronóstico, la colombiana llegó a este logro y demostró que para ella nada es imposible.

“Contra todo pronóstico pude trotar. Mis fisios y técnicos de la prótesis nunca me dijeron que no lo lograría, pero tampoco me dieron esperanzas porque no sabían cómo se comportaría mi pie derecho. Sin embargo, yo nunca lo dudé. En mi cabeza solo existe el YO PUEDO. Cuando me solté de la mano de mi fisio y me vi trotando sola, lloraba por dentro de emoción”, escribió Álvarez en el pie de foto del post que ya supera más de 400.000 likes.

Daniella afirmó que este avance lo tuvo después de cuatro clases, enfatizando en que debe trotar, descansar, tomar aire y continuar, para que su cuerpo se adapte al blade. De igual manera, en este texto, la modelo recordó aquella época en la que compitió en el Ironman 70.3 en Cartagena y la felicidad que le causó ver lo que estaba haciendo actualmente.

“Gracias a Dios por la fuerza que me da cada día y a aquellas personas que confían en mí y que me impulsan a lograrlo todo más rápido”, agregó.