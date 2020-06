Daniella Álvarez da sus primeros pasos pese a dificultades con su pie derecho

Daniella Álvarez ha conmocionado a miles de personas a través de las redes sociales debido a la fuerte situación que atraviesa, a causa de una isquemia por la que tuvieron que amputarle su pie izquierdo, mientras que el otro aún sigue en recuperación.

Cabe destacar que la exreina, en medio de estas dificultades, siempre se ha mostrado fuerte y valiente a pesar de las circunstancias que vivió. Además, con una hermosa sonrisa siempre les ha compartido a sus seguidores cómo va su evolución.

En esta ocasión, la presentadora publicó un video en su cuenta de Instagram, donde les enseña a sus fanáticos su nueva manera de caminar y la ayuda que utiliza debido a que su pie derecho aún está sin sensibilidad.

“Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños”, fue el mensaje con el que acompañó sus sentidos pasos.

Daniella les explicó a sus seguidores que debido a la isquemia su pie aún sigue dormido y que por eso debe utilizar una órtesis.

“Quiero mostrarles cómo camino. Ya ustedes saben que esta pierna está amputada y de este lado tengo un piesecito que por la isquemia quedó sin sensibilidad y todavía no tiene movimiento. Entonces, ¿cómo camino? Con una órtesis que me da toda la estabilidad”, expresó.

En el emotivo video se le ve usar la ayuda de un caminador y la asistencia de dos enfermaras de la clínica.