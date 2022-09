Daniella Álvarez evocó sus días de champeta y envió mensaje a quienes tienen sus dos piernas

La exreina de belleza y presentadora de televisión, Daniella Álvarez, se ha convertido en una de las mujeres más queridas de la farándula colombiana y un ejemplo de superación.

Esta barranquillera vuelve a sorprender a sus seguidores, al publicar un video bailando champeta con un ritmo arrollador, antes de afrontar su difícil proceso médico en el que le amputaron una de sus piernas, mientras que en la otra perdió un alto porcentaje de sensibilidad.

En las imágenes se ve a la modelo, con unos pantalones cortos de jean, un top verde y unos tenis rojos, bailado a ritmo de champeta y junto a uno de sus profesores, Jefry Oquendo.

“Como me hacía feliz bailar así. Bailar champeta, brincar, caminar con pasos rápidos, dar una vuelta y dejarme llevar por mis pies. Cuanta confianza para hacer todo eso, me salía tan fácil, tan natural”, dice la exseñorita Colombia en la publicación.

“Un día de repente las cosas cambiaron, un pie se fue y el otro no me hace caso, pero saben algo curioso, amo ver a otros bailar, le digo a mi novio que baile, me meto a ver a mis profesores y recuerdo cómo era”, añadió.

Además, envió un mensaje a quienes están completos y sin problemas de salud, recordando que la vida es ahora.

“Tú que tienes tus dos piernas levántate a trotar por mí, aprende a bailar ese ritmo que siempre has soñado, aprovecha tus piernas ahora y por favor no lo des por sentado. La vida es AHORA”, concluyó.

La publicación de Daniella ya cuenta con más de 100.000 interacciones, entre comentarios y likes, en menos de una hora.