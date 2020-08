Daniella Álvarez habló de la experiencia “sobrenatural” que vivió en su amputación

Daniella Álvarez no ha parado de ser tendencia en las redes sociales debido a su gran ejemplo de valentía ante la decisión que tuvo que tomar por una isquemia que la llevó a la amputación de media pierna izquierda.

La presentadora se ha encargado de compartirle a sus seguidores toda su evolución y recuperación, ahora desde casa. Además, los ha sorprendido en varias ocasiones por no perder nada de su carisma y mostrar su swing a la hora de bailar a pesar de que no le ha llegada su nueva prótesis.

En esta ocasión, la barranquillera se sinceró en una reciente entrevista que le hicieron en un medio nacional para revelar un detalle que muchos desconocían sobre una experiencia sobrenatural con un santo de la Biblia.

“Una de las noches que estaba en la UCI, me quedé dormida por los medicamentos que me ponían para dormir sin dolor. Recuerdo que al levantarme, me acordé de algo que yo viví mientras estaba dormida. Alguien sobrenatural me había dado un beso y me había sobado la cabeza”, aseguró Daniella.

Asimismo, expresó que al abrir sus ojos se le vino el nombre Abraham y expresó que su mamá le dijo que buscara en la Biblia qué mensaje le estaba dando.

“Ha sido muy lindo conocer la historia de Abraham y lo importante que es en la Biblia y todas las cosas que hizo por la humanidad. Le doy gracias a Dios que me permitió tener ese encuentro con él, porque me tranquilizó; cuando pasan esas cosas lo que uno siente es mucha tranquilidad en el corazón y el mensaje siempre es Dios está contigo”, relató la barranquillera.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la presentadora ha mostrado su espiritualidad, pues en una pasada ocasión habló de la experiencia que tuvo en el 2012 cuando estaba participando por la corona de ‘Señorita Colombia’ y tuvo un encuentro con la Virgen.