Daniella Álvarez mostró su cuerpo tras las operaciones a las que fue sometida

Daniella Álvarez, ex Señorita Colombia 2011, regresó a redes sociales tras atravesar una fuerte situación de salud por complicaciones que sufrió en varias cirugías, por una masa que le apareció en el lado izquierdo de su abdomen.

Aunque la presentadora estuvo varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos, recientemente en su cuenta oficial de Instagram, Daniella compartió una serie de fotografías y videos de la recuperación que ha tenido en la Fundación Cardioinfantil.

De acuerdo con las imágenes que publicó, se puede observar cómo le quedaron sus brazos tras los diferentes procedimientos médicos a los que fue sometida. Las heridas y marcas muestran lo resentida que quedó la piel durante este tiempo tras ponerle los catéteres.

“Moretones de los catéteres”, escribió Álvarez en las instantáneas de sus historias, donde se mostró bastante fuerte y valiente.

De igual forma, la exreina de belleza compartió con sus seguidores la pequeña celebración que le realizaron en el hospital con motivo de su cumpleaños. Acompañada del personal de la salud y sus familiares, Daniella se mostró muy contenta por la recuperación que ha tenido.

“Hoy cumplo años en condiciones muy diferentes. Cuántas gracias le doy a Dios por permitirme estar aquí, poder abrazar a mi madre, respirar, sentir y leer los mensajes y cartas de las personas que me quieren. (…) Qué días más difíciles, creo que los más duros de mi vida. Nunca había sentido tanto dolor, pero de la mano de Dios, de las oraciones de todos y de mi virgencita linda, estaré mejor”, escribió la presentadora en el pie de foto del post.

Por último, la también modelo reveló recientemente un video donde anunciaba que “después de diez días de estar en UCI”, gracias a su recuperación, fue llevada a una habitación. En las imágenes se detalla lo consternada que estaba Daniella, mientras el personal médico la movilizaba en la camilla.

“Solo Dios, los doctores, las enfermeras y mi madre saben la lucha tan grande que tuve en la cama 14. No he dormido ni un solo día a causa del dolor. He pasado por cuatro cirugías, encontrándome con el miedo a que algo salga como no estaba previsto, incomodidades dónde dependo de todos, menos de mí misma”, señaló Álvarez.