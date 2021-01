Daniella Álvarez se ubicó en el centro de las críticas en redes sociales luego de que compartiera un video en sus cuentas personales, donde interactuaba con su hermano Ricky Álvarez y lo llamaba “corroncho”. Esta palabra fue malinterpretada por los seguidores de la exreina, quienes reaccionaron inesperadamente a este término y descontextualizaron la dinámica entre ellos.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de la modelo, su hermano llegó al apartamento el pasado domingo 24 de enero y colocó a todo volumen una canción de Diomedes Díaz. Al hacer esto, teniendo en cuenta la hora y el espacio, Álvarez le dijo esta palabra a su hermano, que además lo tomó en buena onda.

Sin embargo, las críticas que recibió la celebridad estaban enfocadas a que creían que ella veía “corroncho” escuchar vallenato. Por tal motivo, Daniella utilizó su perfil de la plataforma digital y aclaró que esto no era verdad, pues sus raíces son costeñas y jamás consideraría este género como algo negativo.

Según explicó la ex Señorita Colombia, ella no le dijo a Ricky esto por el tipo de música que había elegido, sino la forma en la que lo puso, ya que le subió todo el volumen durante el domingo y podía molestar a los vecinos del edificio.

“Me encanta Diomedes Díaz, me da risa porque yo creo que la gente no entiende que soy súper costeña, me encanta la champeta y me encanta el vallenato”, aseguró.

“Corroncho le dije a mi hermano por lo que estaba haciendo, realmente me gusta un vallenato, que en la costa propiamente dicen que es el que ponen aquí en el interior, que es el de lavar y planchar”, agregó sobre el término que usó y el contexto real de la situación.