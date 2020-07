Daniella Álvarez reveló sus planes de matrimonio

Daniella Álvarez no para de sorprender a sus seguidores con su excelente evolución, pues en varias ocasiones, la modelo les ha compartido parte de su recuperación a través de las redes sociales.

No obstante, la barranquillera siempre se ha mostrado muy agradecida con su familia y por supuesto con su novio, Lenard Vandera, ya que ha sido un gran apoyo en estos meses y unos excelentes enfermeros.

Además, la exreina les ha demostrado a los colombianos que una buena actitud ante la adversidad hace que todo sea más fácil de afrontar. De hecho, en dos ocasiones se ha grabado bailando a pesar de que aún no le ha llegado su nueva prótesis y su pie derecho aún se encuentra en recuperación.

Pero esta vez, Daniella decidió sorprender a sus seguidores y realizar un Live en compañía de su novio, el actor español, para contarles un poco más de su relación y los planes que tienen a futuro.

La presentadora les aseguró a los internautas que sueña con casarse de blanco y que sea Lenard el que la esté esperando en el altar.

“Yo estoy segura y espero casarme por la iglesia; quiero entrar con mi vestido soñado voluptuoso y espero que este príncipe azul me esté esperando allá al final del camino. Yo sé que él me va a complacer con eso”, expresó con emotividad.

Lenard, un poco confundido, decidió cuestionarle a la barranquillera el porqué hablaba del tema, si en su país debe ser una sorpresa. A lo que Daniella intervino y aseguró:

“Es que la pregunta no es si me vas a proponer matrimonio, porque yo estoy casi que segura que me lo vas a pedir”, expresó con un poco de humor. Además, le explicó que el interrogante era que si tenían planes de matrimonio y de tener hijos.

“Hay planes, sí hay planes. Yo quiero tener tres hijos y quiero que cada uno de mis hijos tenga tres o cuatro hijos para tener muchos nietos y una familia más unida, pero ella solo quiere dos entonces ¿cómo lo vamos a solucionar?”, respondió el actor.

Daniella finalizó diciendo que por ahora solo piensa en recuperarse, ya que el proceso ha sido difícil, pero que después mirarán si serán dos o tres hijos.