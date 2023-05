Daniella Álvarez se pegó tremenda fiesta de cumpleaños, pero sin Daniel Arenas

La modelo y presentadora Daniella Álvarez cumplió años el pasado 24 de mayo y celebró por todo lo alto sus 35 años, la exreina de belleza se programó con una serie de actividades para su día especial y agradeció a Dios por un año más de vida.

"Gracias Dios por un año más de vida, prometo hacer de ella la aventura más emocionante que pueda existir, con lo bueno y no tan bueno, siempre sonreiré porque el mejor regalo que me has dado es: ¡La vida! Gracias a todos por regalarme tanto amo", escribió en su Instagram.

También compartió un video en el que se le ve muy feliz compartiendo con amigos y familia, mientras le cantan el cumpleaños y le llevan torta, luego todos bailan y cantan celebrando la vida de la presentadora.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del festejo de Álvarez es que Daniel Arenas no apareció por ningún lado; no estuvo en la fiesta de cumpleaños, ni se pronunció en redes sociales por el día especial.

Es por eso que aumentan los rumores de que la relación de estos dos tortolitos habría acabado. Aunque la última vez que le preguntaron a la exreina sobre si estaba o no con Daniel Arenas, ella dijo que sí, al parecer las cosas no están en los mejores términos.

Los ciber usuarios no tardaron en pronunciarse al respecto y preguntar por el también presentador: "y Daniel Arenas por ningún lado", "esa relación se acabó no se que gana ella en decir que está con él", "¿y dónde está Daniel Arenas", "no puedo creer que te dejaste de Daniel Arenas", se lee en los comentarios.