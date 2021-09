Después de lanzar oficialmente su fundación y de confirmar su noviazgo con Daniel Arenas, la presentadora Daniella Álvarez volvió a despertar emociones entre sus seguidores tas mostrar los avances en la recuperación de su pie derecho, que según sus médicos "no podría volver a mover" tras la isquemia que causó que perdiera su pierna izquierda.

La barranquillera publicó un video en el que muestra cómo puede mover sus dedos y girar su pie por su propia voluntad. Además, envió un emotivo mensaje a sus terapeutas y masajistas, que han sido fundamentales en su proceso de recuperación.

"Decidí continuar con mis terapias sin importar el pronóstico, porque para mi sólo Dios y mi voluntad de avanzar podrían determinar el resultado. Así que no ha habido un día en que no haga algo por mi pie. Gracias @benying.szetu porque han sido tus terapias las que me han llevado a conseguirlo, porque nunca perdiste la esperanza aún cuando nada se movía", fue parte del mensaje que escribió Daniella en la publicación.

La presentadora agregó que aún le falta recuperar fuerza para lograr mover del todo su pie, pero dejó en claro su emoción por la importante evolución que ha tenido. "Les comparto estos videos a ustedes que siempre me han acompañado con tanto amor en el proceso y vean mis logros", agregó Álvarez.