Daniella Álvarez y el problema que tiene en su otro pie: ¿de qué se trata?

Daniella Álvarez preocupó a muchos, luego de revelar por todo lo que ha pasado por la discapacidad que tiene. Desde hace un par de años tuvieron que amputarle una de sus piernas. Aunque fue duro este proceso, ella ha salido adelante y ha demostrado que no existe un obstáculo para vivir con aquella discapacidad.

Recientemente, Álvarez dijo que pasó por un momento bastante amargo en Australia. Además, contó por todo lo que tuvo que pasar con su otro pie. En medio de todo esto, expresó que la noticia no le dio tan duro, porque ya ha pasado por momentos más complicados con la extremidad que perdió hace unos meses.

"Resulta que la semana pasada me hice un examen que se llama electromiografía, que debía esperar seis meses después de mi isquemia para saber qué expectativas podía tener de mi pie derecho, que me quedó caído y la isquemia lo afectó”, expresó la pareja de Daniel Arenas.

Además, como si fuera poco, Daniella Álvarez contó una anécdota que vivió en Australia por cuenta de la discapacidad que tiene. Reveló que se fue de viaje y ella quería esquiar, pero no lo logró, porque no tienen una manera en la que se pueda hacer este deporte para alguien que no cuenta con una pierna.

"Esto me recuerda que en la vida las cosas no son tan cual, como nosotros queremos o esperamos. Hay muchas situaciones que no deseamos, que no pedimos o que ni siquiera imaginamos que podrían pasarnos, y aunque duelen o nos incomodan".

Daniella Álvarez dijo que a pesar de todo, ella seguirá dándola toda, porque ha sobrellevado batallas más pesadas que esta. Además, si tiene el apoyo de su familia, lo logrará.