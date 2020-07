Luego, relató los detalles de cómo su esposo tomó la noticia cuando ella le contó quiénes, de su círculo cercano, habían dado positivo.

De otro lado, no saben cómo se contagió su esposo: "Él estaba saliendo a unas terapias, y creo que había salido como dos veces. Y casualmente, ese fin de semana, las que trabajan conmigo habían salida. Yo llevaba muchos días sin salir de la casa. Pero estoy así de mínimo, de diminuto y al mismo tiempo así de fuerte".

Según ella, en este momento, por la forma en que se están dando los contagios, la prevención depende de muchos más factores: "Ya no solo depende de qué tanto te cuides y qué tanto no, porque realmente no sabemos qué va a pasar con el otro. Pero es que estamos en un país donde el sistema de salud no está lo mejor preparado posible. Yo tengo a mi mamá y a mi hermano hace ocho días esperando un resultado".

"Mi hermano está bien. Mi mamá no tanto, pero no sabe si está positiva o no. Entonces, esas son las cosas que están pasando aquí en Colombia. Si este es el sistema de salud que nos tocó y con el que nos toca lidiar, a lo que yo voy es: pa qué te vas a exponer", agregó.