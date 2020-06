Daniella Álvarez comparte nuevas fotos de su pierna sin vendas

Una vez más, Daniella agradeció a los seres queridos que le han acompañado en este procedimiento. Además, contó que no ha llorado porque cree que tiene todo al estar en este mundo.

“Con mis dos hombres favoritos en el mundo que me ayudan a recuperarme día a día con su amor y compañía (…) aquí voy mi gente linda, mi tercer día de recuperación, no he llorado ni un segundo (creo que solo una vez y fue por el dolor tras la cirugía ) yo estoy feliz de estar en este mundo para disfrutar de la vida y de ustedes”, indicó.

Lea además: Daniella Álvarez y el día en que alentó a niño con prótesis a bailar champeta