Danna García asegura que sus vecinos la discriminan por tener coronavirus

Danna García se convirtió en noticia internacional luego de que el pasado mes de marzo las pruebas de COVID-19 le salieran positivas, mientras se encontraba en España. A pesar de que intentó viajar, tuvo que tomar medidas y aislarse por completo lejos de su familia.

Sin embargo, tras un segundo examen para determinar si ya se había recuperado de este virus, las cosas no cambiaron pues los resultados arrojaron que tenía de nuevo este brote en su cuerpo. Aunque informó sobre este acontecimiento a través de redes sociales, la actriz se mostró animada para salir victoriosa.

Recientemente, la artista llamó la atención de sus fieles seguidores de las plataformas digitales tras hacer una denuncia por el acoso que estaba recibiendo de algunos vecinos que residen en el mismo edificio que ella en España.

Vea también: Danna García se plantea dejar la actuación

De acuerdo con los detalles que contó la colombiana en su cuenta oficial de Twitter, el pasado 26 de abril se realizó otro test para saber el estado de su salud después de cuidarse varias semanas, pero se topó con una incómoda situación en el edificio en el que reside, luego de que sus vecinos la discriminaran por haber tenido este virus.

Danna García contó en un trino que no ha podido usar el ascensor de la residencia debido a que los otros habitantes del lugar se lo prohibieron por el tema del COVID-19, por lo que ha tenido que bajar y subir por las escaleras. Esta situación la ha afectado seriamente en su problema que tiene de salud referente a los pulmones.

“Hoy me hice otra prueba de COVID-19. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones. Ufff, sin palabras”, escribió García en su perfil personal.

Lea también: Pipe Bueno y Luisa Fernanda W lanzarán canción juntos con una bonita iniciativa social

Hoy me hice otra prueba de Covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones.. Ufff, sin palabras. — Danna Garcia (@DannaGarcia) April 26, 2020

Lea aquí: 15 años después, así se ve actualmente 'Frijolito'

“En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas. En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus #NosRecuperaremos #SubirLasDefensas”, agregó en otro post.

En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas.

En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus. #NosRecuperaremos #SubirLasDefensas — Danna Garcia (@DannaGarcia) April 24, 2020

En diferentes ocasiones, Danna se ha manifestado sobre esta enfermedad y ha enviado palabras de apoyo para quienes están contagiados. Según ha recalcado la actriz, tener coronavirus no significa “que te estés muriendo”, por lo que es importante tener calma y llevar las cosas con buena actitud.