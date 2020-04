Danna García comparte alentadoras noticias sobre su estado de salud

Lee también: El coronavirus sería más letal en los hombres, según un estudio chino

Danna se ha caracterizado por afrontar su enfermedad de la mejor manera, ya que siempre ha encontrado el lado positivo de las cosas. Asimismo, le ha dado ánimos a las personas que también están pasando por lo mismo recalcándoles que tener el virus no significa que se estén muriendo.

Esta buena noticia llenó de esperanza a sus fanáticos que estaban afectados al enterarse que la actriz estaba siendo rechazada en su propio edificio por tener coronavirus, ya que la paisa aseguró que ahora no podía usar el ascensor y debía usar las escaleras por su enfermedad.

Hoy me hice otra prueba de Covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones.. Ufff, sin palabras.