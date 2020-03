Danna García, protagonista de 'Pasión de Gavilanes', dio positivo para coronavirus

Danna María García Osuna, la recordada protagonista de la novela ‘Pasión de gavilanes’, ha estado en la mira de sus seguidores tras confesar recientemente que se encontraba atrapada en Madrid, España, y no había podido regresar a México donde reside actualmente.

“Estoy en España. Aquí hay un pánico generalizado (…) Me fui a tratar de cambiar el vuelo (…) entonces me fui hasta el aeropuerto, eran filas inmensas para que me dijeran ‘no, lo tiene que hacer por internet’. No pude cambiar mi vuelo, entonces miro a ver si compro vuelos nuevos y cuestan 3000 euros”, explicó la paisa a través de una transmisión en vivo.

Ante el costo altísimo por los pasajes de avión, la actriz colombiana aseguró que no tenía la solvencia para adquirirlos, por lo que no entendía la desconsideración de las personas y las aerolíneas. A esta incómoda situación se le suma el hecho de estar lejos de su hijo, pues tuvo que quedarse en el país europeo en casa de sus suegros.

En medio del mensaje que le envió a sus seguidores a través de Instagram, la actriz aprovechó para confesar en un tuit que se encontraba en cuarentena debido a que tenía todos los síntomas coronavirus.

“Hola a todos, estoy en cuarentena porque tengo todos los síntomas del coronavirus. Estoy bien, aislada. Evito contacto con personas... Me deja en shock que veo a gente en bares y discotecas. ¡Esto es grave!”, publicó Danna, enfocándose en la crisis que atraviesa España.

Hola a todos , estoy en cuarentena por que tengo todos los síntomas del coronavirus. Estoy bien , aislada. Evito contacto con personas.. Me deja en Shock que veo a gente en bares y discotecas 🤯. Esto es grave !! Evitar el contacto 🔚, por q somos tan tercos ??? — Danna Garcia (@DannaGarcia) March 16, 2020

Sin embargo, tras expresar la situación que venía presentando, en su cuenta de Instagram realizó un video IGTV y confirmó que sí tiene coronavirus.

De acuerdo con lo que expresó Danna, su estado de salud está bien y se mantiene con síntomas leves a comparación de otros casos donde falta la respiración o se manifiesta mucho más fuerte. Por el momento se mantiene en casa, debido a la información que le dieron referente a las pocas camas que hay en los hospitales.