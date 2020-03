Danna García reaparece con noticias sobre su salud tras tener coronavirus

Danna García ha sido la protagonista de numerosas noticias debido a que confesó a través de sus redes sociales que se contagió del virus COVID-19 mientras se encontraba de visita en Madrid (España).

A pesar de que la actriz expresó que no quería hacer de su situación algo mediático, en varias ocasiones les ha compartido a sus seguidores de los avances en su estado de salud.

No obstante, lo último que les dijo en su cuenta oficial de Instagram es que estaba esperando una ambulancia ya que iba a ser traslada a un hospital porque hasta el momento no había sido revisada por un médico. Desde ese momento, Danna no se volvió a comunicar a través de esta red social.

Cabe mencionar que la ausencia de Danna preocupó mucho a sus seguidores. Sin embargo, en su cuenta oficial de Twitter sí les dejó algunos cortos mensajes de su actual estado.

“¿Cómo están ustedes? Es momento de estar en calma y positivos. Mis pulmones inflamados, pero mi cuerpo ha luchado bien. Oración y mucho amor en este momento tan importante de transformación y conciencia espiritual”, escribió un día después de ser traslada al hospital.

Como están ustedes? 💋 Es momento de estar en calma y positivos. Mis pulmones inflamados, pero mi cuerpo ha luchado bien.

🙏🏼 y mucho 💕en este momento tan importante de transformación y conciencia espiritual. 🙏🏼✨🕉☀️ — Danna Garcia (@DannaGarcia) March 21, 2020

Pero la recordada actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ no aclaró si se encontraba en su casa o si seguía hospitalizada. Aunque sí aprovechó la interacción para responderle a un internauta que le cuestionó cuáles fueron algunos de sus síntomas.

“Cada persona tiene un proceso diferente. Mi primer síntoma fue dificultades para respirar. Fiebre, tos, falta de aire, debilidad y dolor cuerpo, sudoración, dolor de cabeza, dolor costillas. Y va cambiando. Mucho Sueño. Falta de olfato y gusto”, expresó.

Cada persona diferente proceso. Mi primer síntoma trabajo para respirar. Fiebre, tos, falta de aire, debilidad y dolor cuerpo, sudoración, dolor cabeza. Dolor costillas. Y va cambiando. Mucho Sueño. Falta olfato y gusto , etc ... https://t.co/IoynrJ84ft — Danna Garcia (@DannaGarcia) March 23, 2020

Por otra parte, recientemente reapareció en su cuenta de Instagram confirmándole a sus fanáticos que ya había salido del hospital. Y aprovechó para recomendar dos cosas que ella ve necesaria para salvar vidas: un termómetro y un oxímetro de pulso.