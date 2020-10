Danna García relató como sufrió acoso sexual de parte de otro actor

De acuerdo a la actriz, ese mismo personaje que le hizo dicha sugerencia también la invitó a una comida con otro actor y después se dio un acoso más grave.

“Esa misma persona, me acuerdo que me invitó a una cena con un actor y yo estaba fascinada (…) después de la cena me dice que subiera a su casa y yo le dije: ‘No, yo me tengo que ir, yo tengo clases mañana en la escuela de actuación'”, contó.

Luego de negarse a ir a la vivienda, el acosador intentó someterla en el garaje, al punto de intentar desvestirla.

“En el garaje me agarró contra la pared, me empezó a besar y me empezó a tratar de desvestir, una cosa muy pesada que yo nunca viví en Latinoamérica”, dijo.