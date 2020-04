Danna García se plantea dejar la actuación

Danna García ha sido la protagonista de numerosas noticias debido a que les confesó a sus fanáticos a través de sus redes sociales que dio positivo de nuevo en otra prueba de coronavirus.

La actriz colombiana aseguró que seguirá batallando contra el virus. A su vez, le aclaró a sus seguidores en su reciente en vivo que ella hace parte del 6 % que vuelve a ser contagiada. No obstante, les agradeció a todos por el apoyo que ha recibido desde el primer momento.

Sin embargo, usó también su transmisión para confesarle a sus fanáticos que debido al coronavirus se ha estado replanteando su vida y que ya no está muy segura de volver actuar, dejando impactados a sus seguidores.

“Honestamente, yo después de todo esto que estoy viviendo me he replanteado mi vida, yo ya no sé si vuelva actuar como a mí me gustaba actuar, no sé. Pero hay muchas cosas que quiero hacer ahora y más por haber pasado por una etapa tan crítica que no sabes cómo va a resultar o cual va a ser el resultado final de todo esto”, expresó.

De otro lado, Danna hizo una serie de confesiones sobre el trabajo actoral que realizó en Colombia. Al respecto, contó que no fue muy querida en el set de grabación en una novela que hizo junto a Lorena Meritano.

“Yo a Lorena le debo muchísimo porque cuando grabamos la novela no fue una época muy bonita para mí. No era que a mí me hicieran bullying, pero no eran muy ‘nice’ conmigo la verdad y la única persona que prefiero en cuanto a las chicas, los niños son todos unos adorados, era Lorena siempre tan bella, me cuidaba, era mi amiga; increíble la que hacia mi enemiga, la quiero con toda mi alma”, confesó.