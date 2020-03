Danna García, Tom Hanks y otros famosos contagiados con coronavirus

El coronavirus no distingue clase social, sexo o ideología. A la fecha en el mundo varios famosos se han contagiado con el COVID-19, lo que le muestra al mundo que el cuidado debe ser de cada uno.

El pasado 11 de marzo, el reconocido actor informó que, junto a su esposa, Rita, dieron positivo por coronavirus en Australia.

"Nos sentíamos un poco cansados, como si tuviéramos resfriados y algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. También fiebres leves. Para tratar las cosas bien, tal como se necesita en el mundo ahora mismo, nos hicieron la prueba por coronavirus y dimos positivo", explicó el actor en sus redes sociales.

Sin embargo, este martes se conoció que la pareja recibió el alta hospitalaria aunque deben permanecer aislados y cumplir con el tiempo de a cuarentena.

El actor británico de 47 años, compartió este lunes el resultado positivo en la prueba del nuevo coronavirus.

Famoso por películas como "Vengadores: Infinity War" y series como "The Wire", Idris Elba informó que ha permanecido aislado, aunque no ha desarrollado ningún síntoma.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ