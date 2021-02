Danna Paola regresaría a interpretar a 'Lu Montesinos' en una serie en solitario

La actriz mexicana, Danna Paola, logró conquistar al público con su personaje de 'Lu Montesinos' en la serie de Netflix, Élite. Sin embargo, la historia del personaje llegó a su final con la tercera temporada.

Sobre su salida de la producción, la también cantante reveló en TikTok que quería dedicarse netamente a la música, por lo que no tenía planes de actuar por el momento, pero ¿será que cambió de opinión?

De acuerdo con el medio mexicano, TV Notas, Netflix estaría preparando una serie en solitario sobre 'Lu Montesinos', lo que se traduciría como un spin-off de 'Élite', y sería nuevamente Danna Paola quien interprete al personaje. Aunque por el momento esta información no se ha confirmado ni por la artista ni por la plataforma de streaming.

Es de recordar que, actualmente está en desarrollo la cuarta temporada de 'Élite' y, algunos actores como Miguel Bernardeau, Arón Piper, Itzan Escamilla y Omar Ayuso, quienes estuvieron desde la temporada uno, continuarán en la producción.

Empero, junto a Danna Paola también se fueron los actores Ester Expósito, Álvaro Rico y Mina El Hammani.

Por el momento, se desconoce la trama y fecha de estreno de esta nueva entrega de la famosa serie.

Por otro lado, no sobra decir que, en efecto, Danna Paola ha estado muy concentrada en su carrera musical y por estos meses promociona su más reciente álbum, 'K.O.' (Knockout), lanzado el pasado 14 de enero.

Y, durante el 2020 estuvo lanzando canción tras canción y varias de ellas en colaboración con diferentes artistas, algunos de estos temas fueron: 'Me, myself' con Mika, 'No bailes sola' con Sebastián Yatra' y 'Friend de semana' junto a Luísa Sonza y Aitana.