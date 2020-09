Danna Paola reveló la razón por la que no siguió en 'Élite'

Actualmente está en desarrollo la cuarta temporada de la serie española, 'Élite'. Sin embargo, algunos de los actores principales de la producción ya no estarán en la nueva entrega, es el caso de la actriz mexicana Danna Paola, quien interpretó a 'Lu Montesinos' en la ficción.

¿Por qué la actriz salió de la serie? Es una de las preguntas más recurrentes de sus fanáticos y, recientemente la también cantante la respondió en TikTok.

"Tomé la decisión de no estar en la cuarta temporada para dedicarme cien por ciento a la música este año. Entonces para mí era una cosa o la otra porque soy muy perfeccionista y entregada en ese sentido... En este momento no voy a actuar, me voy a dedicar a la música... Todos los días estoy produciendo, componiendo y planeando", reseña la revista Hola.