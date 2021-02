Danna Sultana se fue contra Mara Cifuentes por su "falso activismo"

‘Diva Rebeca’, personaje interpretado por Omar Vásquez, ha ganado popularidad en redes sociales desde hace varios años por el tipo de entrevistas que le hace a algunos famosos. Durante la cuarentena, este formato tomó fuerza entre el público y generó más de una risa por los detalles que contaban sus invitados.

Recientemente, en este espacio digital, ‘Diva Rebeca’ tuvo la oportunidad de charlar con Danna Sultana, una de las mujeres trans colombianas más famosas de la farándula nacional, con quien tocó diferentes temas relacionados con su vida, su carrera y la comunidad LGTBI.

Al tocar este último tema, la presentadora le picó la lengua a Danna y le pidió su opinión sobre las mujeres transexuales en Colombia, los estereotipos y la belleza que plasman algunas socialmente. El personaje enfatizó en el concepto de distinción en estas personas por su apariencia, convirtiéndolas en una imagen aceptable.

Ante este tema, Sultana manifestó su incomodidad con esta clase de pensamientos en aquellas mujeres trans, por lo que no dudó en hablar específicamente de una que se volvió reconocida en los medios a raíz de su transexualidad.

“¿Qué piensa de la distinción de que para ser una trans aceptable hay que ser guapa y seguir el estereotipo?”, preguntó Diva Rebeca en la entrevista.

Danna aseguró que esta clase de personajes eran los mismos que no se juntaban con “las feitas o las que parecen teletubbies”, porque se les subía la fama a la cabeza. De igual manera, indicó que no le caen bien y no comparte estos pensamientos que van en contra del activismo.

“Nada más por ahí hay una que se volvió famosa en Colombia y es así patética, pero apenas le olieron el pan de queso, ahí mismo: ‘Soy trans, ando con trans, soy activista’”, afirmó la colombiana, dándole pistas a Diva Rebeca sobre quién era la persona a la que se refería.

El personaje no dudó en preguntar si se trataba de Mara Cifuentes, la reconocida modelo que se dio a conocer por un reality de televisión, y que ha ganado fama con el pasar del tiempo por su talento en las pasarelas y las cámaras.

Danna Sultana no perdió la oportunidad para dar su opinión sobre la joven paisa y afirmar que aplica un falso activismo en la comunidad. La también modelo se despachó y dio unas fuertes palabras sobre lo que pensaba de ella.

“Esa niña, no, no puedo con ella, no puedo. Payasa, es una payasa, vaya y siga por allá montando caballo”, dijo Danna Sultana, cuando Diva Rebeca le dijo que Mara Cifuentes no le aceptó una entrevista en este formato porque era muy famosa.

“Necesitamos mujeres trans tipo Ángela Ponce, que hicieron su transición, pero cuentan su historia pasada para informar y no para decirle a las demás: ‘Yo tengo vagina’. ¿De qué te sirve que tengas vagina? ¿eres mujer o menos mujer que otras?”, afirmó la paisa en el diálogo.

Por último, Danna le indicó a Diva Rebeca que de nada les sirve a las mujeres trans cambiar su rostro, cuerpo o imagen si no van a ser personas que den ejemplo. Por ese motivo, recomendó que lo importante debe ser tener actitud empoderada, sentirse orgullosas y hablar con libertad de su historia.