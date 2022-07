El título de 'El Rey del Despecho' con el que se hizo famoso Darío Gómez no es simplemente un remoquete, surgió de una decepción amorosa con quien fuera su primera esposa, Marta Nubia, quien además de no valorarlo y decirle que era un iluso y un don nadie, se le escapaba a parrandear cuando él se rompía el lomo trabajando en una fábrica.

Así lo contó el artista en una entrevista a Radio Uno en la cual afirmó que gracias a la decepción que sufrió con su primera mujer se convirtió en lo que fue, “ sino hubiera ocurrido este desenlace por despecho, por desamor, yo estoy casi seguro que no hubiera sido ´el Rey del Despecho´, porque si hubiera sido feliz y correspondido estaría cantando otro tipo de música. Yo vivo eternamente agradecido que mi primera esposa me hubiera hecho pasar ese dolor, no hay mal que por bien no venga”, decía en tono alegre Darío Gómez.

Le puede interesar: Esta era la cifra que cobraba Darío Gómez por dar un concierto

La existencia de Gómez estuvo marcada por las tragedia , en 1975, cuando tenía 24 años le causó la muerte a su padre, en un accidente donde le disparó, cuando trató de desarmarlo para defender a su madre quien era maltratada por su progenitor quien al parecer estaba bajo los efectos de una bebida suministrada en un maleficio . El músico reveló al canal Caracol que su padre estaba siendo influenciado por un conjuro con yerbas que le hacía decir cosas sin sentido y amenazar constantemente a su familia. ​

Tres años más tarde vino el primer gran éxito de ´el Rey del despecho´ con la canción el Angel perdido, inspirado por la muerte de su hermana la que más quería, Rosangela, el 31 de octubre de 1978.​

Cuatro años después, el 18 de febrero de 2002, su hija Luz Dary Gómez fue asesinada por una bala perdida en medio de un enfrentamiento entre pandillas en la ciudad de Medellín. Era madre de Daniela, quien tenía 6 años, y cuya crianza asumió Darío Gómez y a quien le compuso una de sus canciones más famosas.

Darío de Jesús Gómez Zapata nació el 6 de febrero de 1951, en San Jerónimo, Antioquia, hijo de campesinos. A los 14 años ya trabajaba en mecánica de carros y agricultura, a los 16 escribió su primera composición musical, La Casita Vieja .

Nadie es eterno (en el mundo) es su canción más popular y la hizo en una visita al cementerio de San Jerónimo, en 1989 , donde sintió la ingratitud y soledad que rodea a los difuntos luego de llegar a su última morada. La escribió cuando un amigo suyo que lo acompañaba le dijo: “si da cuenta de que nada es eterno en el mundo”.

Lea también: Betty la fea: Marcela compartió foto con Don Armando y armó polémica en redes, ¿Betty fue villana?

Darío Gómez, ´el Rey del despecho ´, murió el pasado martes en la noche de un infarto en su casa de la ciudad de Medellín a la edad de 71 años.

Vamos a dedicar el Podcast Croniqueando con Jairo Tarazona a quien es el canta autor popular más querido de Colombia, uno de los más famosos en todo el territorio nacional y en muchos países del mundo en los cuales su voz y sus canciones son conocidas y se cantan a pulmón entero.

​Los invitamos a escuchar a continuación, el episodio de esta semana: Darío Gómez, ´el Rey del Despecho´, una vida de tragedias y desamores