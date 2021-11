David Manzur y la genialidad de sus obras en casi un siglo de historia

Vea aquí: Conozca el cartel de artistas que estarán en Estéreo Picnic 2022

En cuanto a su relación con la música y las pinturas que elabora, el artista considera que "sería absurdo y pretencioso describir la música, el sonido en general ordenado sería lo que llama uno la música directa o grabada, pero ponerle una definición a la música me parece imposible".

Y si hay algo que no le gusta a David es que lo llamen maestro, tras indicar que "yo respeto mucho al maestro que enseña, pero yo quiero ser claro, si me considerara maestro pararía de trabajar y no volvería a hacer nada".

David Manzur se considera un fanático del trabajo y de sus obras, esas mismas que adornan las paredes de su casa en Barichara, donde su mente está en constante evolución pensando en crear un nuevo trabajo que trascienda su legado.

"Muy honrado de hacer obras relacionadas con la música y más para este Festival", concluye Manzur, sobre su creación para este evento que busca impulsar y reactivar el turismo del país, de la mano de diversas entidades nacionales como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del Fondo Nacional del Turismo (Fontur).