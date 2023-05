Una de las preguntas más frecuentes que le hacen a Dayana es sobre la relación que lleva con 'Caya' y su hijo, ya que en varias publicaciones de Claudia se ven fotografías del cantante Martín Elías.

Hace pocos días, por medio de una dinámica de Instagram, un usuario le pregunto a Dayana: “¿No te molesta que ‘Caya’ utilice tanto la imagen de ‘Tin’ (Marín Elías) en su casa y suba fotos con él?".

Ante esta pregunta, la mujer respondió: "Hoy me voy a atrever a responder esta pregunta que me hacen algunos seguidores y decirles que uno de mis mayores orgullos y mi mayor satisfacción es el amor que Martín me demostró en vida y también el amor que yo le demostré a él”.

Dayana continuó diciendo que impleméntente, ella no vivía de competencias con nadie, ni mostrando a quien quiso más.

“Yo no vivo en competencia con nadie ni mostrando a quien quiso más porque digamos que las dos fuimos importantes en la vida de Martín, en tiempos diferentes y Martincito puede tener todos los recuerdos de su padre, así como los tiene Paula”.

Dayana concluyó el tema pidiéndole a sus seguidores que no le preguntaran más del tema y que se debía pasar la página. “soy una mujer de 35 años, entonces no me gusta ese tema de responder este tipo de preguntas, no porque me moleste, sino porque no me gusta alimentar el morbo”, afirmó.