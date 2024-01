Dayana Jaimes tuvo problema legal con fan de Martín Elías

Dayana Jaimes, viuda del cantante vallenato Martín Elías, frecuentemente interactúa con sus seguidores por redes sociales, dando a conocer un poco de su día a día, así como el de su hija Paula Helena Díaz.

En esta ocasión, decidió hacer una dinámica de preguntas con sus seguidores, en el que respondió sin tapujos sobre temas bastante personales, desde que inició con su popularidad en redes sociales, junto con su pareja, el cantante vallenato Martín Elías.

Desde preguntas sobre su intimidad, en las que fue enfática en señalar que eso queda en su privacidad y que no lo responderá a viva voz en sus redes, hasta temas sobre su relación con Martín Elías, fueron las preguntas recibidas por la periodista.

No obstante, hubo una pregunta que resaltó entre las demás, en la que le preguntaron sobre si “¿alguna vez pensaste en ser alguien que la gente admiraba?”, a lo que ella respondió que esto nunca se lo había esperado y más luego de ser la esposa de Martín Elías.

“Todo lo que ha sucedido ha servido para que las personas me vean como inspiración y ejemplo. Y se los he dicho, no me vean tanto como ejemplo, vena a Jesús como ejemplo, a mí no” destacó Jaimes en sus redes sociales.

Incluso, menciona que en algún momento de su vida le reprochó a su esposo por toda la atención mediática que tuvo en redes solo por ser la esposa del cantante vallenato.